Мэр Челябинска Лошкин потребовал от УК не выгружать снег на тротуары

«Выгружать снег на тротуары — недопустимо. Это является грубым нарушением Правил благоустройства и влечет за собой большой штраф. Аналогичный случай произошел на прошлой неделе на Витебской, сейчас вопрос решен», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. За невывоз снега предусмотрены штрафы — от 50 до 600 тысяч рублей.