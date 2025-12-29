Мэр Челябинска Лошкин потребовал от УК не выгружать снег на тротуары

Недопустимо складировать снег на дорогу, говорит Лошкин (архивное фото).
Выгрузка снега на тротуары является грубым нарушением Правил благоустройства и влечет за собой наложение большого штрафа. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. Он также напомнил о бесплатной снегосвалке, которая бесплатно работает круглые сутки.
«Выгружать снег на тротуары — недопустимо. Это является грубым нарушением Правил благоустройства и влечет за собой большой штраф. Аналогичный случай произошел на прошлой неделе на Витебской, сейчас вопрос решен», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. За невывоз снега предусмотрены штрафы — от 50 до 600 тысяч рублей.
Лошкин попросил напомнить представителям УК, а также собственникам торговых центров и других крупных площадок, куда сваливают огромные кучи снега, о работе бесплатной снегосвалки. «Наша снегосвалка готова принимать на бесплатной основе снег с территории Челябинска. Работу организовали таким образом, что объект может справиться с любым объемом. Въезд и выезд на территорию полностью автоматизирован», — добавил Лошкин.
На Челябинск на прошлой неделе обрушился обильный снегопад. Коммунальные службы достаточно оперативно убрали снег с проезжей части, но свалили его в огромные кучи высотой в несколько метров. В некоторых случаях заваленными оказались пешеходные дорожки.
В Челябинске для предстоящей зимы ранее была подготовлена площадка для складирования снега, способная принять до двух миллионов кубометров. За час на свалке смогут разгрузиться до 120 машин, одна машина от заезда до выезда находится на территории снегосвалки не более десяти минут. Перед началом зимнего сезона площадку посетил Лошкин.