ЧП в Серове, арест экс-спикера думы с пистолетом, прямой эфир Орлова: девять свердловских событий недели

Прямая линия с Алексеем Орловым длилась чуть более часа.
Последняя полная рабочая неделя 2025 года оказалась насыщена важными событиями. Так, в прямой эфир подводить итоги года вышел глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на вопросы свердловчан ответила и замгубернатора-министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Жители Серова в сильные морозы остались без отопления в квартирах, а в Красноуфимске спикера местной отправили в СИЗО за хулиганство. Об этих и других новостях — в традиционном дайджесте URA.RU.
Допрос тети редактора URA.RU Аллаярова в суде.
Денис признает, что получал информацию от дяди, но отрицает, что платил за них.
В Екатеринбурге 25 декабря прошло последнее в этом году заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова. В этот раз на допрос была вызвана Юлия Карпова — его родная тетя, жена Андрея Карпова, давшего показания на племянника. Тетя рассказала, что узнала о получении «взяток» на свою карту от мужа, когда тот вернулся с допроса уже после задержания Дениса. До этого переводы от племянника ее не смущали, ведь в семье было принято делать подарки в районе 20 тыс. рублей, к тому же Денис платил ей за помощь в работе. Адвокаты Аллаярова полагают, что Карпов мог давить на супругу. Свидетелем каких-то договоренностей между мужем и племянником, а также свидетелем факта передачи денег Карпова, как призналась сама, не была никогда.
На этом же допросе должны были допросить бабушку Дениса — Татьяну Мочалину, которой тоже поступали переводы от внука, однако пенсионерка не смогла присутствовать по состоянию здоровья. Прокурор ходатайствовал о том, чтобы зачитать первоначальные показания Мочалиной, однако и Аллаяров, и его адвокаты резко выступили против, попросив лично допросить пенсионерку. Наш коллега уверен, что дядя шантажировал свою мать, чтобы та дала выгодные ему показания. Говорил, что если она не скажет так, как нужно, он отправится в тюрьму, а потом на СВО. Следующее заседание по делу Дениса пройдет уже в январе. На нем через ВКС (видеоконференцсвязь) из Артемовского райсуда пройдет допрос Татьяны Мочалиной. Подробнее о деле Дениса — в сюжете агентства.
Мэр Екатеринбурга Орлов ответил на вопросы жителей…
Полномочия Орлова закончатся в феврале 2026 года.
Во вторник 23 декабря глава Екатеринбурга Алексей Орлов вышел в прямой эфир, в ходе которого ответил на вопросы горожан, подвел итоги года и поделился планами на будущее. В центре внимания были вопросы о транспорте, загруженности на дорогах, застройке и благоустройстве города. Главу города также спросили о будущем ДК «Химмаш», который сейчас находится в плачевном состоянии. На его месте возведут современный ЖК с сохранением социальной и культурной функции для района. Градоначальник также анонсировал скорое появление беспилотных трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. URA.RU следило за прямой трансляцией в онлайн режиме.
… а Савинова — на вопросы свердловчан о здравоохранении.
В прошлый раз Савинова рассказывала о новых родильных комнатах.
Замгубернатора-министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова провела эфир с жителями региона, в рамках которого отвечала на самые популярные вопросы о здравоохранении. Впервые такую встречу она делала в ноябре и тогда пообещала, что будет ежемесячно общаться со свердловчанами.
Савинова заявила, что после предыдущей трансляции более 65% всех обращений уже решено. В этот раз свердловчане жаловались на проблемы с получением лекарств, записи к врачу и путевки в детские лагеря. Также активно обсуждалась тема телемедицины, которая вовсю заработает уже в 2026 году.
Отдельного внимания заслужила история с ледовым центром в Сысерти. Мама одной из фигуристок попросила сделать занятия бесплатными, поскольку родители тратили гигантские суммы на спорт ребенка. Подробнее обо всех заявлениях Савиновой — в материале URA.RU.
Арест экс-спикера думы Красноуфимска.
Гамалиева задержали прямо во время заседания думы.
В Красноуфимске спикера местной думы Рустама Гамалиева отправили в отставку в связи с утратой доверия. Будучи также предпринимателем, он, по версии следствия, умудрился получить через бюджет 4,5 миллиона рублей на закупку остановочных павильонов к аффилированных компаний. После этого его арестовали за «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу совершенное с применением оружия», рассказали в пресс-службе судов. Чуть позже один из источников рассказал URA.RU, что пьяный Гамалиев вышел во двор многоквартирного дома и открыл стрельбу в воздух. Все это произошло 5 декабря по случаю инаугурации нового мэра. Сейчас мужчина находится в СИЗО до 23 февраля 2026 года.
В свердловском правительстве два новых министра.
Перед началом новогодних праздников губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о новых назначениях в правительстве региона. С 23 декабря министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области стал Алексей Рубцов. Он будет курировать тарифы, газификацию и бесперебойную работу коммунального комплекса во всем регионе. Также на новую должность зашел Денис Чегаев. Он стал министром транспорта и дорожного хозяйства вместо Александра Толкачева. Под его руководством будет развиваться дорожная сеть, общественный транспорт и логистика.
Помимо этого главой департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Андрей Оборок. Он будет отвечать за координацию антикоррупционной политики в органах власти региона.
В Серове пропало отопление в сильные морозы.
На севере региона в Серове днем 25 декабря началась срочная эвакуация пациентов из городской больницы города. Произошла авария на котельной № 1, где отключился один из трех котлов. Уже ночью появилась информация, что в городе введут особый режим из-за аварии. Всю ситуация осложняли морозы, пришедшие в регион накануне. Тогда же глава Серова Василий Сизиков выступил с обращениям к гражданам. По его словам, температура в домах не опускается ниже критической отметки, при этом занятия в школах были отменены. На утро 26 декабря в дело вмешалась городская прокуратура и выехала на место аварии.
Без теплоснабжения оставались 338 жилых домов, в которых проживают свыше 16,8 тыс. жителей. После инцидента было возбуждено уголовное дело. Подробности аварии — в сюжете URA.RU.
Сильные морозы бьют по свердловчанам.
Морозы в Свердловской области побили температурный рекорд 1986 года.
Минувшая неделя запомнится жителям сильными морозами. На севере региона столбики термометров опустились до отметок в −40 градусов и ниже, холодно было и в уральской столице. Из-за этого только что открывшийся каток на главной площади Екатеринбурга пришлось закрыть. Свою работу также прекратили все аттракционы в Парке Маяковского. Из-за морозов многие екатеринбуржцы встали в затяжные пробки, а цены на такси подскочили в несколько раз.
Екатеринбуржцы лишись скидки при оплате через QR-код.
В общественном транспорте Екатеринбурга не стали продлевать акцию, которая позволяла экономить 9 рублей при оплате проезда через СБП. Она закончится 31 декабря. Как рассказала URA.RU гендиректор компании «И-Сеть» Наталья Тарарычкина, с начала Нового Года акцию продлевать не собирались.
Скандал после отмены новогоднего шоу в Екатеринбурге.
Информация о том, что шоу отменяется появилась за три дня до концерта.
В Екатеринбурге резко отменили новогоднее шоу «Щелкунчик с симфоническим оркестром» на льду «УГМК-Арены». Как рассказали URA.RU организаторы, все дело в «организационно-технических причинах». Выступление будет перенесено на другие даты, а все желающие смогут вернуть билеты. Спустя день сотни зрителей со всех уголков России стали заявлять, что не могут получить свои деньги назад. Шоу должно было пройти в Екатеринбурге 23 декабря.
Как рассказала продюсер Яна Рудковская, к организации тура причастен продюсер Станислав Зылев, который давно копит долги перед партнерами. Ему необходимо вернуть деньги не только рассерженным зрителям, но и подрядчикам и билетным операторам. К делу подключился областной Роспотребнадзор. Ведомство выпустило памятку, как вернуть деньги.