ЧП в Серове, арест экс-спикера думы с пистолетом, прямой эфир Орлова: девять свердловских событий недели

В Екатеринбурге 25 декабря прошло последнее в этом году заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова. В этот раз на допрос была вызвана Юлия Карпова — его родная тетя, жена Андрея Карпова, давшего показания на племянника. Тетя рассказала, что узнала о получении «взяток» на свою карту от мужа, когда тот вернулся с допроса уже после задержания Дениса. До этого переводы от племянника ее не смущали, ведь в семье было принято делать подарки в районе 20 тыс. рублей, к тому же Денис платил ей за помощь в работе. Адвокаты Аллаярова полагают, что Карпов мог давить на супругу. Свидетелем каких-то договоренностей между мужем и племянником, а также свидетелем факта передачи денег Карпова, как призналась сама, не была никогда.