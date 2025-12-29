Тенге завершил 2025 год в устойчивом диапазоне

Итак, 2025 год курс тенге завершает заметным укреплением. Если в начале года доллар США торговался вблизи 527 тенге, то к 29 декабря курс опустился до 505 тенге/USD. Таким образом, национальная валюта укрепилась примерно на 4% за год. Движение было неровным: в течение года тенге проходил через периоды высокой волатильности, особенно весной и в начале осени, однако к концу года рынок перешел в более устойчивый и сбалансированный режим.