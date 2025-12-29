Тенге завершил 2025 год в устойчивом диапазоне

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США закрывает год стабильностью и равновесием, передает DKNews.kz.
Торги пятницы для доллара США закрылись по 504,24 тенге. Рынку нефти немного восстановился после 2%-ного провала ранее, но фундаментальный фон все так же остается не на стороне покупателей. Баррель Brent держится за $61,27. Отношение к риску нейтральное.
Итак, 2025 год курс тенге завершает заметным укреплением. Если в начале года доллар США торговался вблизи 527 тенге, то к 29 декабря курс опустился до 505 тенге/USD. Таким образом, национальная валюта укрепилась примерно на 4% за год. Движение было неровным: в течение года тенге проходил через периоды высокой волатильности, особенно весной и в начале осени, однако к концу года рынок перешел в более устойчивый и сбалансированный режим.
Ключевую роль в итоговой динамике сыграли внутренние факторы. Жесткая денежно-кредитная политика Национального банка, рост привлекательности тенговых активов, активные продажи валюты со стороны экспортеров и бюджетного сектора, а также восстановление доверия к нацвалюте позволили компенсировать слабый внешний фон, включая низкие цены на нефть и сильный доллар. В результате 2025 год стал для тенге годом стабилизации после турбулентности предыдущих периодов: курс доллара закрывает год ниже стартовых уровней, а валютный рынок — в состоянии относительного равновесия и предсказуемости.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник следующие:
доллар США удержится в границах 500−510 тенге, евро — 580−600 тенге, рубль — 6,45−6,55 тенге, китайский юань — 73−74 тенге.