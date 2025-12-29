Елена Рыбакина помогла сборной Мира разгромить команду Европы

В состав мировых звезд вошли Елена Рыбакина (Казахстан) и Андрей Рублев (Россия), которые без особых проблем разобрались с европейской дружиной со счетом 13:7.
World Tennis Continental Cup является выставочным турниром и не влияет на положение спортсменов в рейтингах ATP и WTA.
Восемь участников, разделенные на две команды, провели по два одиночных матча, плюс дополнили двумя парными встречами в миксте.
Наша теннисистка, проиграв стартовую игру второй ракетке мира Иге Швёнтек, затем не допускала осечек, сначала обыграв олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. А впоследствии показала шикарный матч в паре с Андреем Рублевым, что принесло итоговую победу сборной Мира.