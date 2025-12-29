Россиянин не смог оспорить 17 лет колонии за попытку взорвать военный вертолёт Ка-27

Кучеренко признан виновным в государственной измене, подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Как следует из материалов дела, в 2022 году с ним вышли на связь представители украинской разведки и привлекли к сотрудничеству.
Весной 2023 года он получил задание изготовить взрывное устройство и подорвать вертолёт на военном аэродроме Черноморского флота в Севастополе. Мужчина изучал обстановку на аэродроме и попытался приобрести взрывчатку, однако фактически получил муляжи. Вскоре он был задержан сотрудниками ФСБ. Южный окружной военный суд назначил Кучеренко 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые пять лет — в тюрьме.
А уроженец Ростова-на-Дону был осуждён на 24 года колонии строгого режима за государственную измену и организацию террористической деятельности. Злоумышленник вышел на связь с украинской разведкой и предложил свои услуги. Он собирал данные о системе ПВО Подмосковья, запускал БПЛА для выявления уязвимостей, а затем получил задание взорвать самолёт российского официального лица.
