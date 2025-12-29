Ричмонд
Россиянин не смог оспорить 17 лет колонии за попытку взорвать военный вертолёт Ка-27

Апелляционный военный суд признал законным приговор жителю Крыма Сергею Кучеренко, осуждённому на 17 лет колонии за подготовку подрыва военного вертолета Ка-27. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Источник: Life.ru

Кучеренко признан виновным в государственной измене, подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Как следует из материалов дела, в 2022 году с ним вышли на связь представители украинской разведки и привлекли к сотрудничеству.

Весной 2023 года он получил задание изготовить взрывное устройство и подорвать вертолёт на военном аэродроме Черноморского флота в Севастополе. Мужчина изучал обстановку на аэродроме и попытался приобрести взрывчатку, однако фактически получил муляжи. Вскоре он был задержан сотрудниками ФСБ. Южный окружной военный суд назначил Кучеренко 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые пять лет — в тюрьме.

А уроженец Ростова-на-Дону был осуждён на 24 года колонии строгого режима за государственную измену и организацию террористической деятельности. Злоумышленник вышел на связь с украинской разведкой и предложил свои услуги. Он собирал данные о системе ПВО Подмосковья, запускал БПЛА для выявления уязвимостей, а затем получил задание взорвать самолёт российского официального лица.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

