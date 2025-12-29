Всплеск активности на Солнце: прогноз магнитной бури 30 декабря

Особое внимание ученые уделяют крупным активным центрам, которые в конце декабря вышли на линию прямой видимости с Земли. Эти области ранее уже проявляли себя сериями мощных вспышек и сейчас снова демонстрируют нестабильную магнитную конфигурацию. За последние часы зарегистрированы вспышки классов C и M, часть из которых сопровождалась выбросами плазмы.