Всплеск активности на Солнце: прогноз магнитной бури 30 декабря

На Солнце резко возросло число вспышек.
Во вторник, 30 декабря, геомагнитная обстановка на Земле может заметно ухудшиться. Несмотря на то что предыдущие дни месяца проходили относительно спокойно, ученые фиксируют рост солнечной активности и предупреждают о повышенной вероятности магнитных бурь накануне новогодних праздников. URA.RU публикует подробный прогноз магнитных бурь на 30 декабря 2025 года.
Солнечная активность 30 декабря.
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности вырос до 6,9 балла из 10, что соответствует высокому уровню. За последние сутки на Солнце зафиксирован целый ряд вспышек, включая вспышки класса M, что указывает на накопление значительной энергии в активных областях.
Индекс солнечной активности.
Особое внимание ученые уделяют крупным активным центрам, которые в конце декабря вышли на линию прямой видимости с Земли. Эти области ранее уже проявляли себя сериями мощных вспышек и сейчас снова демонстрируют нестабильную магнитную конфигурацию. За последние часы зарегистрированы вспышки классов C и M, часть из которых сопровождалась выбросами плазмы.
Специалисты отмечают, что именно в такие периоды вероятность геоэффективных вспышек возрастает: если выброс окажется направленным в сторону Земли, он может привести к заметным возмущениям магнитосферы уже в течение ближайших суток.
Вероятность магнитной бури 30 декабря.
Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Согласно актуальному прогнозу, 30 декабря с высокой долей вероятности магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии. Вероятности распределяются следующим образом:
87% — спокойная магнитосфера;10% — возбужденное состояние магнитного поля;3% — вероятность магнитной бури.
При этом прогнозируемое значение индекса Ap достигает 30, что соответствует условиям слабой магнитной бури уровня G1. Это означает, что метеозависимые люди могут ощутить влияние геомагнитных факторов, особенно в вечерние и ночные часы.
Возможны головные боли, повышенная утомляемость, нарушения сна и колебания артериального давления. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалисты советуют внимательнее следить за самочувствием и не перегружать организм.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Судя по обновленному прогнозу, во второй половине января магнитные бури вновь станут проблемой для метеозависимых. По предварительным данным ученых:
конец декабря-начало января — преимущественно спокойная геомагнитная обстановка;17−23 января — новый рост геомагнитной активности.26−27 января — высокий шанс магнитных бурь.
Эксперты подчеркивают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться, поскольку активные области на Солнце продолжают меняться и способны производить внезапные вспышки. Поэтому метеозависимым лучше регулярно проверять прогнозы на ближайшие дни.
Что такое магнитная буря.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее при взаимодействии с потоками солнечной плазмы, выброшенной во время вспышек на Солнце. Интенсивность бурь измеряют по шкале Kp от 0 до 9:
0−3 — спокойная геомагнитная обстановка;4 — возбужденная магнитосфера;5 и выше — магнитная буря различной силы.
Во время сильных бурь возможны сбои радиосвязи, навигационных систем и работы спутников, а также ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.
Симптомы магнитных бурь у человека.
При геомагнитных возмущениях многие люди жалуются на головные боли, слабость, снижение концентрации и перепады давления. Возможны нарушения сна, раздражительность и ощущение тревоги. У пожилых людей и пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями симптомы могут проявляться сильнее, вплоть до учащения аритмий и головокружений.
Какие таблетки пить при магнитных бурях.
Врачи подчеркивают, что магнитная буря не является заболеванием и не требует самостоятельного лечения. При ухудшении самочувствия рекомендуется:
при головной боли использовать парацетамол или ибупрофен строго по инструкции;для поддержки нервной системы подойдут магний, витамины группы B, мягкие растительные седативные средства;людям с гипертонией и сердечными заболеваниями важно продолжать прием препаратов, назначенных врачом, без изменения дозировок.
Сильнодействующие седативные и сердечные препараты следует принимать только по назначению специалиста. В дни повышенной геомагнитной активности медики советуют больше отдыхать, пить воду, ограничить кофе и алкоголь и по возможности избегать стрессов.