В центре Екатеринбурга появился многометровый мультимедийный новогодний шар

«Световое украшение — подарок Фонда святой Екатерины жителям и гостям города. Инсталляция постоянно преображается. Каждые десять секунд на шаре появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым», — отметили в Фонде.