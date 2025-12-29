В центре Екатеринбурга появился многометровый мультимедийный новогодний шар

Шар украшает город и нравится екатеринбуржцам.
Сквер у часовни святой Екатерины в Екатеринбурге преобразился к новогодним праздникам благодаря масштабной световой инсталляции. На фонтане установили пятиметровый мультимедийный шар, а деревья вокруг украсили теплыми гирляндами, создав праздничное освещение. Это световое украшение является подарком жителям и гостям города от Фонда святой Екатерины, сообщает пресс-служба организации.
«Световое украшение — подарок Фонда святой Екатерины жителям и гостям города. Инсталляция постоянно преображается. Каждые десять секунд на шаре появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым», — отметили в Фонде.
Установка светового шара стала частью праздничного оформления одной из ключевых достопримечательностей города. По замыслу создателей, динамичная инсталляция призвана создать особенную атмосферу в центре Екатеринбурга в преддверии Нового года и Рождества.