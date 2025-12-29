Названы финалисты мотогонок на льду в Шадринске. Скрин

Победу в полуфинале одержал спортсмен из Владивостока Дмитрий Колтаков, опередивший в решающем 34-м заезде Дмитрия Хомицевича. Бронзовую медаль в напряженной борьбе завоевал представитель Уфы Иван Гаврилов. Все три гонщика шадринской команды «Торпедо-ШААЗ имени Н. Красникова» — Константин Коленкин, Владислав Мартьянов и Арсений Истомин — уверенно преодолели полуфинальный барьер, заняв места с пятого по седьмое, и теперь готовятся к борьбе за главный титул страны.