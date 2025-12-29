Названы финалисты мотогонок на льду в Шадринске. Скрин

Масштабный полуфинал мотогонок прошел в Шадринске (архивное фото).
В Шадринске (Курганская область) определили финалистов Чемпионата России по ледовому спидвею. По итогам соревнований девять лучших гонщиков получили путевки в финал. Трое из них — гонщики из Шадринска. Об этом сообщается в tg-канале спортуправления региона.
«Шадринские гонщики вышли в финал. Вчера в Шадринске завершился полуфинал Личного чемпионата России по ледовому спидвею. Девять лучших гонщиков по результатам гонки выходят в финальную часть чемпионата», — пишет ведомство.
Победу в полуфинале одержал спортсмен из Владивостока Дмитрий Колтаков, опередивший в решающем 34-м заезде Дмитрия Хомицевича. Бронзовую медаль в напряженной борьбе завоевал представитель Уфы Иван Гаврилов. Все три гонщика шадринской команды «Торпедо-ШААЗ имени Н. Красникова» — Константин Коленкин, Владислав Мартьянов и Арсений Истомин — уверенно преодолели полуфинальный барьер, заняв места с пятого по седьмое, и теперь готовятся к борьбе за главный титул страны.
Финалисты мотогонок на льду в Шадринске.