В Тюмени в четвертый раз перенесли сроки открытия популярного горячего источника

В Тюмени вновь перенесли сроки открытия базы отдыха «Волна». Запуск обновленного источника запланирован на 29 декабря. Комплекс закрылся на ремонт еще в августе и должен был возобновить работу в октябре, но сроки сдвинулись уже в четвертый раз.