В Тюмени в четвертый раз перенесли сроки открытия популярного горячего источника

База отдыха «Волна» откроется 29 декабря.
В Тюмени вновь перенесли сроки открытия базы отдыха «Волна». Запуск обновленного источника запланирован на 29 декабря. Комплекс закрылся на ремонт еще в августе и должен был возобновить работу в октябре, но сроки сдвинулись уже в четвертый раз.
«Все готово. Открываемся завтра, 29 декабря», — такой пост появился в официальной группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». Там также отмечено, что на базе продолжаются мелкие работы, но на гостей они никак не повлияют.
База отдыха «Волна» закрылась на реконструкцию еще в августе. Тогда владельцы сообщили, что ремонт продлится до октября, однако, сроки пришлось увеличить. Последняя дата открытия обозначалась 26 декабря.
Работы проводились в бассейне, в банном комплексе, в раздевалках, в зоне ресепшена и на самой территории. Гостиничная зона не входила в реконструкцию, но также не функционировала.
Корреспондент агентства пытался дозвониться до администрации комплекса. Но по указанным номерам телефона никто не ответил.