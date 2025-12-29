В Тюмени выступит британский музыкант, который играет «как русский»

«Английский пианист Фредерик Кемпф играет “как русский” — очень музыкально, тонко, глубоко по мысли, ярко по интерпретации, и, самое главное, очень искренне. В последние годы Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов мира. Гастрольный график артиста расписан на 2−3 года вперед», — сообщают в ТКТО.