В Тюмени выступит британский музыкант, который играет «как русский»

Концерт состоится 22 января (архивное фото).
В Тюмени 22 января состоится концерт британского пианиста Фредерика Кемпфа: музыкант известен во всем мире, а манеру его игры называют «русской». Информация о выступлении размещена на сайте тюменского концертно-театрального объединения.
«Английский пианист Фредерик Кемпф играет “как русский” — очень музыкально, тонко, глубоко по мысли, ярко по интерпретации, и, самое главное, очень искренне. В последние годы Кемпф является одним из самых востребованных музыкантов мира. Гастрольный график артиста расписан на 2−3 года вперед», — сообщают в ТКТО.
Музыкант сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами. На концерте в Тюмени он исполнит произведения Шостаковича, Брамса и Мусоргского.