«Никто не застрахован»: Екатерина Шпица рассказала, как потеряла ребенка

— Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор. Никто не хочет почувствовать на себе это. Но ты просто биологическое существо, которое подчиняется законам. Пока ты это не уяснишь, будет отчаяние, паника, но проходит время, и ты понимаешь, что тебя не наказали, — высказалась Шпица в подкасте «Переговорка» «ВКонтакте».