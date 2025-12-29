«Никто не застрахован»: Екатерина Шпица рассказала, как потеряла ребенка

Российская актриса Екатерина Шпица предположила, что потеряла своего ребенка из-за хромосомной ошибки, которая произошла при делении клеток.
— Была хромосомная ошибка при делении клеток, от которой никто не застрахован, даже очень молодые пары. Это и есть естественный отбор. Никто не хочет почувствовать на себе это. Но ты просто биологическое существо, которое подчиняется законам. Пока ты это не уяснишь, будет отчаяние, паника, но проходит время, и ты понимаешь, что тебя не наказали, — высказалась Шпица в подкасте «Переговорка» «ВКонтакте».
Артистка отметила, что их сын был в курсе, что его родители ждали и потеряли ребенка. Она подчеркнула, что долго прислушивалась к себе, чтобы понять, в какой момент будет готова рассказать об этом, но при этом знала, что это нужно сделать.
Екатерина Шпица сообщила о потере ребенка в ноябре 2024 года. В январе 2025 года она рассказала, что сначала была очень рада, что станет матерью во второй раз, но на первом скрининге врачи диагностировали ей неразвивающуюся беременность.