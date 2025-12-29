В «Аэрофлоте» сказали, когда пассажиры из Владивостока улетят в Москву

Рейс 1703, запланированный на 28 декабря в 13:50, вылетел с задержкой из-за позднего прибытия судна. Авиакомпания предоставила для выполнения полета воздушное судно, не рассчитанное на всех зарегистрированных пассажиров. На время ожидания вылета гражданам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.