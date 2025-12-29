Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Аэрофлоте» сказали, когда пассажиры из Владивостока улетят в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря, ФедералПресс. Рейс «Аэрофлота» Владивосток — Москва вылетел с задержкой на семь часов после замены самолета на судно меньшей вместимости. 75 пассажиров остались в аэропорту и ожидают переоформления на другие рейсы, сообщила Приморская транспортная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«По производственным причинам авиакомпания вынужденно произвела замену воздушного судна на самолет с меньшей компоновкой салона на рейсе SU1703 за 28 декабря. Все пассажиры, подтвердившие вылет, переоформлены на последующие рейсы с датами вылета до 31 декабря включительно», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Рейс 1703, запланированный на 28 декабря в 13:50, вылетел с задержкой из-за позднего прибытия судна. Авиакомпания предоставила для выполнения полета воздушное судно, не рассчитанное на всех зарегистрированных пассажиров. На время ожидания вылета гражданам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«В Приморскую транспортную прокуратуру поступило коллективное обращение пассажиров задержанного рейса 1703 Владивосток-Москва в связи с ненадлежащим информированием об изменении расписания вылета рейса и несогласием с действиями авиаперевозчика», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что в нескольких российских регионах прошли сильные снегопады. Это и стало причиной длительной задержки рейсов.