В России улучшили алгоритмы моделей ИИ для анализа данных из соцсетей

Исследование подтвердило, что эффективность и надежность LLM при мониторинге соцсетей сильно зависят от архитектуры обработки данных. Эффективность показать может только хорошо продуманный гибридный подход, который сочетает в себе классические методы информационного поиска, машинного обучения и генеративного ИИ. «Работа ученых из КНЦ РАН — это не просто техническое улучшение алгоритмов, а важный шаг к созданию “ответственного ИИ”, результаты которого можно проверить, понять и доверять им, особенно когда речь идет об анализе общественных настроений — чувствительном и социально значимом процессе», — заключили в Минобрнауки.