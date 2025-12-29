Ричмонд
В Соцфонде назвали нововведения в 2026 году

С 1 февраля запланирована индексация материнского капитала.

Источник: Om1 Омск

Социальный фонд России опубликовал информацию о ключевых изменениях, которые вступят в силу в 2026 году. Они касаются пенсий, социальных выплат и поддержки отдельных категорий граждан.

  • С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%.
  • Также в начале года вырастет прожиточный минимум. Размер единого пособия на детей до 17 лет составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц — в зависимости от доходов семьи.
  • С 1 февраля запланирована индексация материнского капитала. Это изменение будет действовать как для новых сертификатов, так и для уже выданных, если средства были использованы не полностью.
  • Появится новая мера поддержки — ежемесячная выплата работающим родителям с двумя и более детьми. Ее смогут оформить семьи, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.
  • Участникам специальной военной операции дадут возможность выбора формы компенсации расходов на проезд — в денежном виде или в виде проездного билета.
  • Кроме того, в 2026 году стартует пилотный проект по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности.