В Соцфонде назвали нововведения в 2026 году

Социальный фонд России опубликовал информацию о ключевых изменениях, которые вступят в силу в 2026 году. Они касаются пенсий, социальных выплат и поддержки отдельных категорий граждан.
- С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%.
- Также в начале года вырастет прожиточный минимум. Размер единого пособия на детей до 17 лет составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц — в зависимости от доходов семьи.
- С 1 февраля запланирована индексация материнского капитала. Это изменение будет действовать как для новых сертификатов, так и для уже выданных, если средства были использованы не полностью.
- Появится новая мера поддержки — ежемесячная выплата работающим родителям с двумя и более детьми. Ее смогут оформить семьи, где доход на человека не превышает полутора прожиточных минимумов.
- Участникам специальной военной операции дадут возможность выбора формы компенсации расходов на проезд — в денежном виде или в виде проездного билета.
- Кроме того, в 2026 году стартует пилотный проект по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности.