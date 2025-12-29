Ричмонд
Певец Дмитрий Маликов даст концерт в Омской филармонии

Артист приедет с концертной программой «Вне времени».

Источник: Om1 Омск

В Омск приедет певец Дмитрий Маликов с концертной программой «Вне времени». Согласно информации на сайте «Яндекс. Афиша», выступление пройдёт в Омской филармонии в среду, 1 апреля 2026 года. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести онлайн, их стоимость варьируется от 2500 до 8000 рублей. Самые дорогие места располагаются в партере — от 4700 до 8000 рублей. За места на балконе просят от 2500 до 4500 рублей.

Дмитрий Маликов известен широкой публике благодаря песням «С чистого листа», «Навсегда», «Я тебе соврал» и не только.