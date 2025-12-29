В Кургане жене погибшего участника СВО выплатили 500 тысяч рублей

Проверка началась после обращения жены бойца СВО. «Установлено, что в соответствии с региональным законодательством членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, производится выплата в размере 1 млн рублей в равных долях каждому члену семьи. Вместе с тем отец погибшего военнослужащего был лишен родительских прав в отношении своего сына, в связи с чем не имел права на предусмотренные выплаты», — пишет ведомство.