В Кургане жене погибшего участника СВО выплатили 500 тысяч рублей

Прокуратура помогла женщине получить выплаты в Кургане.
Прокуратура Кургана добилась выплаты супруге погибшего участника специальной военной операции (СВО) 500 тыс рублей. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.
Проверка началась после обращения жены бойца СВО. «Установлено, что в соответствии с региональным законодательством членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, производится выплата в размере 1 млн рублей в равных долях каждому члену семьи. Вместе с тем отец погибшего военнослужащего был лишен родительских прав в отношении своего сына, в связи с чем не имел права на предусмотренные выплаты», — пишет ведомство.
Для восстановления справедливости надзорное ведомство обратилось в суд с иском о лишении его права на получение единовременной выплаты. В ходе рассмотрения дела ответчик признал требования обоснованными. До вынесения решения он добровольно перечислил жене погибшего сына 500 тысяч.
Ранее прокуратура уже вмешивалась в аналогичные споры о региональных выплатах семьям погибших участников СВО. Так, в Казанском районе Тюменской области надзорное ведомство через суд добилось перечисления 1,6 млн рублей матери контрактника, которой сначала отказали в выплате из ‑за гибели сына ко времени рассмотрения его заявления.