Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане жене погибшего участника СВО выплатили 500 тысяч рублей

Прокуратура Кургана добилась выплаты супруге погибшего участника специальной военной операции (СВО) 500 тыс рублей. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.

Прокуратура помогла женщине получить выплаты в Кургане.

Прокуратура Кургана добилась выплаты супруге погибшего участника специальной военной операции (СВО) 500 тыс рублей. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры региона.

Проверка началась после обращения жены бойца СВО. «Установлено, что в соответствии с региональным законодательством членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, производится выплата в размере 1 млн рублей в равных долях каждому члену семьи. Вместе с тем отец погибшего военнослужащего был лишен родительских прав в отношении своего сына, в связи с чем не имел права на предусмотренные выплаты», — пишет ведомство.

Для восстановления справедливости надзорное ведомство обратилось в суд с иском о лишении его права на получение единовременной выплаты. В ходе рассмотрения дела ответчик признал требования обоснованными. До вынесения решения он добровольно перечислил жене погибшего сына 500 тысяч.

Ранее прокуратура уже вмешивалась в аналогичные споры о региональных выплатах семьям погибших участников СВО. Так, в Казанском районе Тюменской области надзорное ведомство через суд добилось перечисления 1,6 млн рублей матери контрактника, которой сначала отказали в выплате из ‑за гибели сына ко времени рассмотрения его заявления.