Боевики ИГИЛ* ранили семь полицейских в Турции

Инцидент произошёл около двух часов ночи по местному времени в деревне Элмалык, в 9 километрах от города Ялова. По данным местных властей, во время плановой операции боевики открыли огонь по полицейским. Как сообщили в администрации, семеро ранены.
«Семеро из них (полицейских) получили ранения, они госпитализированы. В район происшествия направлены подразделения спецназа из провинции Бурса», — сказано в сообщении. Контртеррористическая операция в регионе продолжается до сих пор.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли мощный удар по «подонкам из ИГИЛ»* в Нигерии. Он отметил, что эти люди убивали невинных христиан и поплатились за это. Позже глава Белого дома назвал эту атаку «рождественским подарком».
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.