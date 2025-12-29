Путин подписал закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России — 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Проект закона был внесен в Госдуму группой депутатов в ноябре. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941−1945 годов.
Как отмечалось в пояснительной записке, увековечение вводимой памятной даты будет иметь важное значение для противодействия фальсификации истории. Там также говорилось, что сохранение правды о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны является священным долгом потомков победителей перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отмечал, что более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. По его словам, миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях, ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. Володин подчеркивал, что необходимо сохранить память о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, а также не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.