Путин подписал закон, повышающий порог сделок с недвижимым имуществом

Путин подписал закон о повышении порога сделок с недвижимостью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.

Новый закон вместо этого устанавливает, что «операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей».

Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно — в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю.

Помимо размера, ведомство своим нормативным правовым актом будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с ЦБ.

Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.