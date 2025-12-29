Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Иркутска запустят прямой рейс на остров Хайнань

Самолеты будут летать по воскресеньям в город Санья.

Источник: Freepik

В Иркутска запустят новый рейс в Санью (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе «ИрАэро».

Полеты будут осуществляться на Superjet 100 еженедельно по воскресеньям. Во время рейса предусмотрена техническая посадка в Гуйлине.

Время в пути составит примерно семь часов. Стоимость билетов начитается от 23,2 тысяч рублей. Первый рейс вылетит 22 февраля 2026 года.

Санья — крупный китайский курортный город с населением более 1 млн человек. Расположен на юге острова Хайнань.

Ранее из Иркутска запустили новый рейс в Гуанчжоу.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше