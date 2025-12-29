Из Иркутска запустят прямой рейс на остров Хайнань

В Иркутска запустят новый рейс в Санью (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе «ИрАэро».
Полеты будут осуществляться на Superjet 100 еженедельно по воскресеньям. Во время рейса предусмотрена техническая посадка в Гуйлине.
Время в пути составит примерно семь часов. Стоимость билетов начитается от 23,2 тысяч рублей. Первый рейс вылетит 22 февраля 2026 года.
Санья — крупный китайский курортный город с населением более 1 млн человек. Расположен на юге острова Хайнань.
Ранее из Иркутска запустили новый рейс в Гуанчжоу.
