В РФ с начала года ввели в эксплуатацию более 100 млн кв. м недвижимости

Более 100 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию в России с начала года, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

С начала года в России в эксплуатацию введено более 100 млн кв. м недвижимости, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью «России 24».

По его словам, на 1 декабря было введено почти 92 млн кв. м.

«Мы в этом году с оптимизмом видим ситуацию во вводе и жилой недвижимости, и нежилой тоже», — сказал Файзуллин, добавив, что всего сегодня в стройке находится 2 млн 450 тысяч квартир общей площадью 121 млн кв. м.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому арендатор недвижимости может инициировать пересмотр ее рыночной стоимости только с письменного согласия собственника.

Глава государства также объяснил, почему в России отменили мораторий на штрафы для застройщиков.