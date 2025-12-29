В РФ с начала года ввели в эксплуатацию более 100 млн кв. м недвижимости

«Мы в этом году с оптимизмом видим ситуацию во вводе и жилой недвижимости, и нежилой тоже», — сказал Файзуллин, добавив, что всего сегодня в стройке находится 2 млн 450 тысяч квартир общей площадью 121 млн кв. м.