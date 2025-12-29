Индексации и новые выплаты: Соцфонд назвал основные нововведения 2026 года

Социальный фонд в понедельник, 29 декабря, сообщил о ключевых изменениях, которые вступят в силу в 2026 году. В частности, страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента.
Также в январе вырастет прожиточный минимум. В связи с этим единое пособие на детей до 17 лет составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц — в зависимости от доходов семьи.
С 1 февраля пройдет индексация материнского капитала. Она коснется как новых сертификатов, так и неиспользованных остатков средств у семей, которые уже частично направляли маткапитал.
Кроме того, введут новую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми при доходе не выше 1,5 прожиточного минимума на человека. Участникам СВО дадут выбор формы компенсации проезда, а для самозанятых запустят эксперимент по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, передает Telegram-канал Соцфонда.
11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6 процента, что выше уровня инфляции. По его словам, социальные пенсии повысят с 1 апреля.