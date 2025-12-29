Ричмонд
Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты — 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Законопроект ранее внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с первым зампредом Совета Федерации Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции Владимиром Васильевым. Изменения внесли в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», передает портал.

Выбор даты имеет историческое обоснование. 19 апреля 1943 года был издан указ № 39 — первый правовой документ, который официально зафиксировал масштабную и целенаправленную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях СССР.

19 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, в рамках которого в России появилась новая памятная дата — День памяти жертв геноцида советского народа.

4 ноября глава государства своим указом установил два новых праздника: День коренных малочисленных народов и День языков народов. Их будут отмечать 30 апреля и 8 сентября соответственно. В документе говорится, что эти праздники призваны помочь в сохранении самобытного образа жизни, культуры, языка и традиций малых народов страны.

