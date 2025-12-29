OC: Кореец подал в суд на жену за отказ отдать ему часть своей печени

В Южной Корее мужчина подал в суд на жену, обвинив её в злостном оставлении, после того, как она отказалась стать донором части своей печени для его спасения. Эта история вызвала большие споры в обществе, пишет Oddity Central.
Супруги старше 30 лет были женаты три года и воспитывали двоих маленьких детей. Прошлой зимой мужу диагностировали редкую болезнь печени — первичный билиарный цирроз. Врачи предупредили, что без трансплантации он проживёт около года.
Мужчину внесли в список ожидания. Родители не жалели денег на лечение, а жена постоянно ухаживала за ним. Но без подходящего донора шансов было мало.
Врачи выяснили, что жена идеально подходит как донор — их антигены совпадали более чем на 95%. Муж обрадовался, но жена отказалась. Она объяснила, что боится игл и острых предметов.
После этого муж стал упрекать жену. Он считал, что она хочет его смерти. Родители тоже давили на неё, спрашивая, готова ли видеть мужа мёртвым.
В итоге нашли донора с мозговой смертью, и операция прошла успешно. Однако муж проверил слова жены о фобии. Оказалось, она раньше спокойно перенесла операцию по удалению аппендикса и сдачу крови.
Жена призналась, что боялась осложнений после операции. Она беспокоилась, что дети останутся без матери. Муж не простил и подал иск.
Суд поддержал жену. Донорство органов — это личный выбор, связанный с правом на своё тело. Его нельзя требовать даже от супруга. Отказ женщины признали разумным из-за заботы о детях. Пара развелась. Опека над детьми осталась у матери, но она помогает бывшему мужу финансово во время восстановления.
Ранее в Нижнем Тагиле врачи спасли 54-летнего мужчину, который случайно проглотил 5-сантиметровую иголку. Его жена решила продезинфицировать иглу, поместила ее в рюмку водки и оставила на столе. Уралец зашел на кухню и не ожидая подвоха решил «опрокинуть» рюмку.