Водителей предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах Ростовской области

В Ростовской области 29 декабря на дорогах региона ожидается ухудшение погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

29 декабря на дорогах Ростовской области ожидается резкое осложнение погодной обстановки. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны смешанные осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование гололедицы. Госавтоинспекция призывает всех участников движения к максимальной осторожности.

Водителям настоятельно рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и полностью отказаться от резких маневров и обгонов. Водителям грузового транспорта напомнили об обязательном использовании противоскользящих цепей на сложных участках для сохранения управляемости.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными. Переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, убедившись в безопасности.

