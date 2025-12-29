Водителей предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах Ростовской области

29 декабря на дорогах Ростовской области ожидается резкое осложнение погодной обстановки. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны смешанные осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование гололедицы. Госавтоинспекция призывает всех участников движения к максимальной осторожности.
Водителям настоятельно рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию до других транспортных средств и полностью отказаться от резких маневров и обгонов. Водителям грузового транспорта напомнили об обязательном использовании противоскользящих цепей на сложных участках для сохранения управляемости.
Пешеходам также следует быть предельно внимательными. Переходить проезжую часть нужно только в установленных местах, убедившись в безопасности.
