Водителей предупредили о резком ухудшении погоды на дорогах Ростовской области

29 декабря на дорогах Ростовской области ожидается резкое осложнение погодной обстановки. По прогнозам синоптиков, в регионе возможны смешанные осадки в виде дождя и снега, понижение температуры, ухудшение видимости и образование гололедицы. Госавтоинспекция призывает всех участников движения к максимальной осторожности.