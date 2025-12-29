Baza: Российского туриста не пустили в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

Российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга, который в течение двух недель жил в Камбодже, а затем в Лаосе купил автобусный билет до Бангкока, не пропустили на тайской сухопутной границе из-за конфликта двух стран. По словам путешественника, из-за нового закона россияне и украинцы могут попасть в Таиланд только по воздуху. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщила Baza.
На тайском пропускном пункте Викулова и остальных граждан, которые не являются жителями Юго-Восточной Азии, направили на дополнительную проверку. Увидев у него российский паспорт, пограничница заявила: «Russian — no» («Русский — нет» — прим. «ВМ»). Викулов отметил, что отказов было «много», сославшись на слова знакомого японского туриста, передает Telegram-канал.
23 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Никондет Пхалангкун сообщил, что в 2026 году страна сохранит 60-дневный безвизовый режим для российских туристов. По данным Министерства туризма королевства, в этом году в стране побывали свыше 1,8 миллиона россиян, что стало рекордом посещаемости.