Озвучена стоимость бутерброда с икрой на новогоднем столе

Эксперты в рамках исследования проанализировали 1,7 млн чеков для икры, а также 5,6 млн чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы одного из аналитических агентств.
Так, при условии составных частей бутерброда из 10 грамм икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, его средняя цена составит 168 рублей. Весь же продуктовый набор встанет в сумму порядка 3300 рублей.
Логично, что самым дорогостоящим ингредиентом из всего набора станет икра. Ее оценивают почти в 3 тысячи рублей за 200 грамм. В свою очередь, 180 грамм сливочного масла обойдется в 283 рубля, а хлеб встанет в 78 рублей.
Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, красная икра в сентябре текущего года впервые подешевела в розницу с 2024 года. Так, цена упала с 9500 до 9400 рублей за килограмм. Об этом сообщил аналитический центр Рыбного союза.
Тенденция началась горбуши и нерки, на которые приходится основной объем добычи в общем улове тихоокеанских лососей. Отмечается, что на Дальнем Востоке после неудачной лососевой путины в 2024 году вырос улов — и это влияет на итоговую цену продукта.