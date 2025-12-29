Озвучена стоимость бутерброда с икрой на новогоднем столе

Эксперты в рамках исследования проанализировали 1,7 млн чеков для икры, а также 5,6 млн чеков для масла, хлеба и шпротов в ноябре-декабре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы одного из аналитических агентств.