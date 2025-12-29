В Татарстане массово штрафуют владельцев кафе за музыку без лицензии

В Татарстане усилился контроль за соблюдением авторских прав на музыку, что привело к массовым штрафам для владельцев кафе, салонов красоты и магазинов. По информации юристов, уже восемь предпринимателей республики получили иски на общую сумму 1,3 миллиона рублей за использование композиций без договоров с Российским авторским обществом (РАО) или Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).