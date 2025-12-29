В Татарстане массово штрафуют владельцев кафе за музыку без лицензии

В Татарстане усилился контроль за соблюдением авторских прав на музыку, что привело к массовым штрафам для владельцев кафе, салонов красоты и магазинов. По информации юристов, уже восемь предпринимателей республики получили иски на общую сумму 1,3 миллиона рублей за использование композиций без договоров с Российским авторским обществом (РАО) или Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Причиной активизации проверок стало значительное повышение тарифов для бизнеса в феврале 2025 года. Теперь отчисления зависят не только от типа заведения, но и от его площади, а штрафы могут достигать 5,5 миллиона рублей.
Юристы подчеркивают, что даже фоновое музыкальное сопровождение, включая рождественские хиты, требует лицензии, а использование треков из стриминговых сервисов для публичного прослушивания является нарушением.
Многие предприниматели после получения штрафов вынуждены заключать договоры с РАО. Другие ищут альтернативы — используют музыку с открытыми лицензиями, организуют закрытые мероприятия или отказываются от музыкального оформления вовсе. Тем временем, представители авторских обществ продолжают мониторинг, фиксируя нарушения даже через социальные сети, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, в Татарстане хотят увеличить максимальный размер административных штрафов. Чиновники поддержали инициативу Санкт-Петербурга о повышении штрафов в соответствии с текущими экономическими реалиями.