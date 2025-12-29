Овчинский: на башенных кранах Москвы появились новогодние поздравления

Свыше ста строительных объектов Москвы украсили к Новому году. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, праздничные поздравления появились на баннерных сетках и башенных кранах строек города.
Помимо новогодних пожеланий, жители и гости столицы увидят герб Москвы и логотип Комплекса градостроительной политики и строительства.
«Башенные краны и баннеры с поздравлениями можно увидеть, например, на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина и многофункционального комплекса “Олимпийский”. Второй год подряд поздравления на высоте — символ зимы в Москве», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Как пояснил Овчинский, преображение строительных объектов гармонично вписывается в общий праздничный облик столицы. Это демонстрирует, как градостроительная политика Москвы сочетает современные подходы к развитию городской среды с сохранением традиций и созданием праздничного духа.
К концу декабря количество украшенных башенных кранов и баннеров превысит 100. Они будут размещены на более чем восьмидесяти площадках, включая те, где возводятся новые дома по программе реновации. На башнях можно будет увидеть вдохновляющие надписи и слоганы: «Строим мечты вместе», «Строим праздник для всех», «Строим мечты в новом году», «Новый год — новые вершины», «Новый год — новый дом». Для праздничного оформления башенных кранов были разработаны специальные дизайн-макеты, которые специалисты для лучшей видимости выполнили в ярких цветах.
Ранее пресс-служба московского Департамента градостроительной политики сообщила об установке на площади Киевского вокзала интерактивного арт-объекта в виде ледяного куба. Инсталляция, стилизованная под лед с интригующей надписью, в интерактивном режиме демонстрирует планы градостроительного развития столицы. При активации куб визуально «оттаивает», представляя объекты, намеченные к сдаче в 2026 году, с детальными пояснениями и визуальными эффектами. Ознакомиться с экспозицией можно будет до конца февраля.