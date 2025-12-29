Овчинский: на башенных кранах Москвы появились новогодние поздравления

К концу декабря количество украшенных башенных кранов и баннеров превысит 100. Они будут размещены на более чем восьмидесяти площадках, включая те, где возводятся новые дома по программе реновации. На башнях можно будет увидеть вдохновляющие надписи и слоганы: «Строим мечты вместе», «Строим праздник для всех», «Строим мечты в новом году», «Новый год — новые вершины», «Новый год — новый дом». Для праздничного оформления башенных кранов были разработаны специальные дизайн-макеты, которые специалисты для лучшей видимости выполнили в ярких цветах.