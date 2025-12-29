Профсоюзы высказались про жалобы белорусов в соцсетях на подарки от предприятий. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказала начальник управления социально-культурной работы главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Наталья Федорук.
В эфире СТВ обратили внимание, что в соцсетях белорусы выкладывают большое количество роликов с распаковками подарков, полученных на предприятиях. Нередко с жалобами на наполнение таких презентов. Ситуацию прокомментировали в Федерации профсоюзов Беларуси.
— В этом году на сегодняшний день в Федерацию профсоюзов Беларуси жалоб не поступало, — заявила Наталья Федорук.
Она уточнила, что покупка подарков является нормой, которая заложена в коллективных договорах организации. Начальник также отметила, что все профсоюзные организации в рамках акции «Профсоюзы детям» настроены, чтобы приобрести подарок и порадовать детей работников своих предприятий.
— Все-таки финансовые возможности у всех организаций разные, поэтому подарки, конечно, отличаются друг от друга. Какие-то организации могут позволить себе подарки больших размеров, кто-то меньше, — обратил внимание Федорук.
Вместе с тем она уверена в том, что все организации и все профсоюзные организации в меру своих возможностей стараются порадовать детей. По ее словам, каждая из организаций устанавливает свой подход:
— Где-то до 14 лет, где-то до 16, где-то до 18. Это зависит от материальных средств.
