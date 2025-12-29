Radio NV: Залужный готовится уйти в отставку и вернуться на Украину

Журналисты отметили, что Залужный рассматривал должности посла в США или главкома ВСУ, но решений по этому поводу принято не было. По данным СМИ, политик планирует вернуться в Киев и может объявить об этом уже 4−5 января 2026 года, если «ничего не повлияет на его решение».