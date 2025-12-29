Radio NV: Залужный готовится уйти в отставку и вернуться на Украину

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свою должность и вернуться в Киев. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил местный портал Radio NV со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах, приближенных к Офису президента Украины.
По данным журналистов, Залужный озвучил свое желание об отставке президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько недель назад, когда находился в Киеве.
— Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера — до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил, — говорится в материале.
Журналисты отметили, что Залужный рассматривал должности посла в США или главкома ВСУ, но решений по этому поводу принято не было. По данным СМИ, политик планирует вернуться в Киев и может объявить об этом уже 4−5 января 2026 года, если «ничего не повлияет на его решение».
11 декабря политолог Дмитрий Журавлев высказался, что возможными кандидатами на пост президента Украины являются действующий лидер страны Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и Валерий Залужный. По словам экспертов, признаков начала полноценной президентской кампании нет ни у одного из возможных претендентов.