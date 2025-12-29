Как будут работать больницы, банки, почта и МФЦ в Нижнем Новгороде в праздники

Городские поликлиники и амбулатории:

30 декабря — с 7:00 до 19:00,

31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00,

1—8 января — с 9:00 до 16:00,

9 и 10 января — с 9:00 до 18:00.

Поликлиники районных и центральных больниц:

30 декабря — с 7:00 до 17:00,

31 декабря, 9, 10 и 11 января — с 8:00 до 14:00,

1—8 января — с 9:00 до 16:00.

ФАПы и амбулатории:

30 декабря — с 8:00 до 13:30,

31 декабря, 9—11 января — с 8:00 до 14:00,

1—8 января — с 9:00 до 12:00.

Консультативные и диагностические центры:

30 декабря — с 7:00 до 19:00,

31 декабря и 11 января — с 9:00 до 16:00,

9 и 10 января — с 9:00 до 18:00,

1—8 января — выходные.