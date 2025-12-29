Мария Багреева: устойчивое развитие остается ключевым приоритетом Москвы

В 2025 году 97% программных расходов московского бюджета было направлено на достижение целей устойчивого развития (ЦУР), которые связаны с развитием экономики столицы и ростом качества жизни горожан. О том, почему это важно для города, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По словам заммэра, город много лет сохраняет высокую долю программных расходов бюджета, которые соответствуют ЦУР — в среднем за последние годы она превышала 90%, а в 2025 году увеличилась до 97%
«Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы — создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов», — рассказала Мария Багреева.
На достижение целей устойчивого развития работают все 13 госпрограмм, реализуемых Правительством Москвы. В уходящем году около половины всех программных расходов пришлось на социальную сферу, в том числе здравоохранение, соцподдержку, образование и так далее. Еще порядка 44% пришлось на развитие городской среды. Как отметила Багреева, за счет этих средств в Москве строится и ремонтируется жилье, развивается общественный транспорт, модернизируется инфраструктура, реализуются проекты по благоустройству и созданию доступной среды.
Среди главных достижений Москвы в сфере устойчивого развития: высокая степень озеленения (почти половина территории города), экологичный транспорт (более 2,6 тыс. электробусов, три маршрута речного электротранспорта, 443 станции метрополитена, московских центрального кольца и центральных диаметров), цифровизация услуг — в электронном виде можно получить 100% социально значимых услуг, обновление жилого фонда в рамках Программы реновации, по которой создаются новые, более энергоэффективные дома, а также строительство и ремонт объектов социальной сферы.
Достижения столицы в сфере устойчивого развития подтверждаются ведущими позициями в соответствующих рейтингах — от инвестиционного климата и цифровизации до развития партнерств и зеленой экономики. Только в текущем году Москва стала лидером национальных рейтингов состояния инвестиционного климата и качества жизни в регионах России от Агентства стратегических инициатив, индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» Минстроя России, рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития, а также рейтинга платформы ИНФРАГРИН по уровню развития экономики замкнутого цикла.
