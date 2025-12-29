Ссора по телефону обернулась массовой резней: разгневанный мужчина расправился с собственными детьми и напал на соседей

В Суринаме мужчина зарезал ножом пятерых детей и нескольких взрослых. Трагедия произошла недалеко от столицы страны Парамарибо, в районе Коммевейне. Информацию предоставила полиция Суринама, пишет AP News.
Нападение случилось в поселке Ришелье, примерно в 25 километрах от столицы. По словам соседей, 43-летний подозреваемый поссорился по телефону с женой, с которой уже не жил вместе. Жена отказалась забирать детей сама и сказала, что пришлет за ними другого человека.
После этого мужчина напал с ножом сначала на своих четверых детей. Затем он атаковал соседей, которые пытались помочь. В результате погиб еще один ребенок из соседней семьи, а всего жертв стало девять.
Полиция сообщила, что при задержании подозреваемый пытался напасть на офицеров. Его ранили и отправили в больницу. Еще один ребенок и взрослый получили тяжелые ранения и сейчас лечатся в больнице Парамарибо.
Президент Суринама Дженнифер Герлингс-Саймонс написала в соцсетях, что нападавший лишил жизни своих детей и соседей. Она пожелала сил всем, кто переживает эту страшную утрату.
Суринам — маленькая страна в Южной Америке с населением около 600 тысяч человек. Раньше там фиксировалось небольшое число убийств, но в 2024 году их число сильно выросло.
Ранее KP.RU писал, как в Сочи подросток убил собственную мать и ранил младшего брата. Следователи на месте нашли не только изрезанную женщину, но и тело подростка рядом, который и размахивал ножом.