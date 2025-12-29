В Храброво задерживается 25 рейсов

Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, в Храброво на прилет и вылет задерживалось около 30 рейсов, четыре были отменены. Среди задержанных и отмененных — часть рейсов, которые должны были вылететь из Калининграда и прилететь в Храброво в субботу.