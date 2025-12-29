В Храброво задерживается 25 рейсов

В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 08:10 задерживается прилёт и вылет 25 рейсов.
На вылет задерживается 11 рейсов в Москву (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. Ожидают дольше обычного пассажиры 14 рейсов в Калининград из Москвы (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми.
По данным синоптиков телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», с вечера понедельника и в течение суток вторника северный/северо-западный ветер усилится в порывах до ~19−24 м/с на побережье и до ~16−21 м/с в Калининграде, западной и северо-западной частей области «в совокупности с обильными снегопадами».
Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, в Храброво на прилет и вылет задерживалось около 30 рейсов, четыре были отменены. Среди задержанных и отмененных — часть рейсов, которые должны были вылететь из Калининграда и прилететь в Храброво в субботу.
Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550−550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.