МВД назвало график работы миграционных служб в Волгограде в январе 2026

Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило о специальном режиме работы подразделений по вопросам миграции в период предстоящих новогодних праздников в январе 2026 года. Для жителей региона, которым необходимо срочно получить государственные услуги, ведомство организует прием в отдельные дни.
Обратиться в миграционные службы можно будет 3, 5 и 8 января. В эти даты прием граждан проведут с 9:00 до 13:00. Волгоградцы смогут решить вопросы, связанные с оформлением паспортов, регистрацией по месту жительства или пребывания, а также другие миграционные формальности.
В ведомстве рекомендуют гражданам заранее планировать свой визит, чтобы успеть оформить необходимые документы в установленное время. В остальные праздничные и выходные дни января миграционные подразделения работать не будут.