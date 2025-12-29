Ричмонд
МВД назвало график работы миграционных служб в Волгограде в январе 2026

Стало известно, в какие дни длинных новогодних выходных волгоградцы смогут оформить документы.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило о специальном режиме работы подразделений по вопросам миграции в период предстоящих новогодних праздников в январе 2026 года. Для жителей региона, которым необходимо срочно получить государственные услуги, ведомство организует прием в отдельные дни.

Обратиться в миграционные службы можно будет 3, 5 и 8 января. В эти даты прием граждан проведут с 9:00 до 13:00. Волгоградцы смогут решить вопросы, связанные с оформлением паспортов, регистрацией по месту жительства или пребывания, а также другие миграционные формальности.

В ведомстве рекомендуют гражданам заранее планировать свой визит, чтобы успеть оформить необходимые документы в установленное время. В остальные праздничные и выходные дни января миграционные подразделения работать не будут.