МВД назвало график работы миграционных служб в Волгограде в январе 2026

Обратиться в миграционные службы можно будет 3, 5 и 8 января. В эти даты прием граждан проведут с 9:00 до 13:00. Волгоградцы смогут решить вопросы, связанные с оформлением паспортов, регистрацией по месту жительства или пребывания, а также другие миграционные формальности.