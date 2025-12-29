Ричмонд
Жители Нижнего Новгорода оценили новогоднее оформление города на 3,57 балла из 5

По этому показателю столица ПФО заняла 8 место.

Жители Нижнего Новгорода оценили новогодний декор на 3,57 балла из 5 возможных. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, столица ПФО оказалась на восьмой стройке по праздничному оформлению среди городов России.

Самыми щедрыми на оценку «пять» оказались москвичи: в среднем они оценивали убранство к Новому году на 4,35 баллов. Второе место досталось Краснодару с результатом 4,06 балла. Топ-3 заключила Казань — 3,89 балла.

В рейтинге самых красочных новогодних городов Нижний Новгород также опередили Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск и Челябинск.

Ранее мы писали, что нижегородцы считают одежду и аксессуары самыми худшими новогодними подарками.