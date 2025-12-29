Нацбанк сказал про новые меры в банках Беларуси для борьбы с мошенниками в 2026

Глава Нацбанка обратил внимание, что в 2026 году есть два очень серьезных направления. Говоря про первое, он заметил, что в Беларуси намерены внедрить единый стандарт для антифрод-систем в банках. Он сообщил, что такого рода системы есть в каждом банке, однако они работают по различным алгоритмам.