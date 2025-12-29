Нацбанк сказал про новые меры в банках Беларуси для борьбы с мошенниками в 2026

Глава Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал про новые меры в банках Беларуси для борьбы с мошенниками в 2026 году.
По его словам, антифрод является международным термином, обозначающим борьбу с мошенничеством. Головченко заметил, что сейчас наиболее актуальной является сфера именно кибермошенничества.
— Конечно, пока не все атаки удается отбить на уровне каких-то автоматизированных инструментов. И зачастую граждане уже слишком поздно обращаются за помощью, но благодаря внедренной нами автоматизированной системе обработки инцидентов мы достаточно большой объем транзакций, когда мошенники пытаются увезти деньги людей, пресекаем, — заметил Роман Головченко.
Глава Нацбанка обратил внимание, что в 2026 году есть два очень серьезных направления. Говоря про первое, он заметил, что в Беларуси намерены внедрить единый стандарт для антифрод-систем в банках. Он сообщил, что такого рода системы есть в каждом банке, однако они работают по различным алгоритмам.
— Поэтому нами будет внедрен единый стандарт для антифрод-систем для того, чтобы использовать лучшие практики, — подчеркнул председатель Национального банка.
Кроме того, Головченко сказал еще про один инструмент, который сможет помочь в борьбе с мошенниками. Он отметил, что метод будет реализован на программно-аппаратном уровне. Какие-либо подробности заранее председатель Нацбанка Беларуси анонсировать не стал.
