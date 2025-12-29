Ричмонд
Новогодняя суматоха: в Иркутске днем образовались десятибалльные пробки

Средняя скорость движения на загруженных участках составляет 5 км/ч.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 декабря. Автомобилисты встали в десятибалльные пробки в Иркутске сегодня днём. По информации сервиса «Яндекс. Пробки» (0+), средняя скорость движения на загруженных участках составляет 5 км/ч. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Движение затруднено на Джамбула, Трактовой, Объездной, Мира, Маяковского, Спортивном переулке, Набережной Иркута, Гоголя, Главной, Кировской, Генерала Доватора и других улицах.

Дорожный затор также образовался на мостах: Иркутский, Инокентьевский и Глазковский.