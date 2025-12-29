5-летний ребенок отправился на отдых с родителями, но его настигла жуткая смерть: малыша доставали почти час

По данным полиции, подъемник был установлен около шести лет назад, его длина составляет около 30 метров, ширина — порядка 60 сантиметров, поручни отсутствуют. В тот же день, как утверждают представители курорта, система безопасности уже срабатывала ранее. При этом другие посетители рассказывали журналистам, что также испытывали трудности при использовании этой дорожки.