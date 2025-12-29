5-летний ребенок отправился на отдых с родителями, но его настигла жуткая смерть: малыша доставали почти час

Пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте в Японии после несчастного случая с подъемным механизмом. Трагедия произошла во время семейного отдыха на острове Хоккайдо. Об этом сообщает газета BBC.
Инцидент случился утром в воскресенье на курорте Асаригава Онсэн в городе Отару. Ребенок по имени Хината Гото сходил с движущейся дорожки, соединяющей парковку со склонами, но упал. Его правая рука попала в механизм подъемника и оказалась зажата. Предохранительная система, предназначенная для автоматической остановки устройства, не сработала.
Подъемник удалось остановить лишь после того, как мать мальчика нажала кнопку экстренного отключения. Спасателям потребовалось около 40 минут, чтобы разобрать часть конструкции и освободить ребенка. К этому моменту он находился без сознания. Позднее в больнице врачи констатировали смерть.
По данным полиции, подъемник был установлен около шести лет назад, его длина составляет около 30 метров, ширина — порядка 60 сантиметров, поручни отсутствуют. В тот же день, как утверждают представители курорта, система безопасности уже срабатывала ранее. При этом другие посетители рассказывали журналистам, что также испытывали трудности при использовании этой дорожки.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить, имели ли место нарушения при эксплуатации или обслуживании оборудования. Администрация курорта принесла извинения семье погибшего и заявила о намерении принять дополнительные меры безопасности.
