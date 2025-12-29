Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам рассказали о режиме работы ГАИ в новогодние праздники

Госавтоинспекция Татарстана опубликовала график работы своих подразделений в период новогодних и выходных дней — с 31 декабря по 11 января.

Источник: ИА Татар-информ

В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет вестись только 3, 9 и 10 января. В остальные дни приема не будет.

В рабочие дни ГАИ продолжит оказывать основные услуги, включая:

— проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений;

— регистрацию транспортных средств;

— выдачу свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов;

— оформление разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей;

— выдачу свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности.

Гражданам рекомендуют заранее планировать визит и пользоваться предварительной электронной записью через портал Госуслуги.