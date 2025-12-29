Татарстанцам рассказали о режиме работы ГАИ в новогодние праздники

В экзаменационных и регистрационных отделениях прием граждан будет вестись только 3, 9 и 10 января. В остальные дни приема не будет.
В рабочие дни ГАИ продолжит оказывать основные услуги, включая:
— проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений;
— регистрацию транспортных средств;
— выдачу свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов;
— оформление разрешений на внесение изменений в конструкцию автомобилей;
— выдачу свидетельств о соответствии конструкции транспортных средств требованиям безопасности.
Гражданам рекомендуют заранее планировать визит и пользоваться предварительной электронной записью через портал Госуслуги.