На улице Димитрова в Калининграде отремонтируют дом довоенной постройки

Здание имеет два адреса — Димитрова, 5−19 и Брамса, 39. Дом построили в 1929 году в Кёнигсберге. На нём сохранились исторические барельефные обрамления вокруг входных дверей и декоративные элементы в стиле ампир. Общая площадь постройки — 3535 квадратных метров. Там проживают около 140 человек. Работы выполнят за счёт взносов на капремонт.