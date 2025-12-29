На улице Димитрова в Калининграде отремонтируют дом довоенной постройки

На улице Димитрова, 5−19 в Калининграде отремонтируют фасад дома довоенной постройки. На работы выделили более 50 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в приказе регионального Минстроя о внесении изменений в краткосрочный план проведения капремонта.
Договор заключили с ООО «Ланд-Контур». Специалистам предстоит подготовить проектную документацию и привести в порядок фасад дома. Завершить работы необходимо к концу следующего года.
Здание имеет два адреса — Димитрова, 5−19 и Брамса, 39. Дом построили в 1929 году в Кёнигсберге. На нём сохранились исторические барельефные обрамления вокруг входных дверей и декоративные элементы в стиле ампир. Общая площадь постройки — 3535 квадратных метров. Там проживают около 140 человек. Работы выполнят за счёт взносов на капремонт.
В 2018 году в жилом доме отремонтировали крышу. Работы выполняло ООО «Стандарт» за 7,2 миллиона рублей.