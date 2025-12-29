Ричмонд
Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается демонтаж Дворца культуры имени Ленина, который был признан аварийным. Р.

Источник: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Работы по сносу здания стартовали в конце ноября 2025 года, их завершение запланировано на первый квартал 2026 года.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что часть здания уже снесли. Тяжелая техника продолжает демонтировать части здания на строительной площадке. ДК имени Ленина остается заброшенным с 2008 года. На его месте планируется возведение жилого комплекса с общественными пространствами. При этом застройщик намерен сохранить исторический облик сооружения: декоративные элементы, утраченные за годы простоя, обещают восстановить по сохранившимся образцам.

Ранее сообщалось, что несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода планируют приспособить под коммерческое использование. Кроме того, еще три исторических дома в Нижнем Новгороде продадут на аукционе.