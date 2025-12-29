Опубликованы свежие фото сноса ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видно, что часть здания уже снесли. Тяжелая техника продолжает демонтировать части здания на строительной площадке. ДК имени Ленина остается заброшенным с 2008 года. На его месте планируется возведение жилого комплекса с общественными пространствами. При этом застройщик намерен сохранить исторический облик сооружения: декоративные элементы, утраченные за годы простоя, обещают восстановить по сохранившимся образцам.