В Нижнекамске подготовили две спецплощадки для запуска фейерверков

Так, салюты можно будет запускать на площадках по адресам:
- проспект Химиков (напротив дома № 86);
- улица Южная, 4 (напротив магазина «Магнит»).
«Прошу всех соблюдать установленные правила, быть внимательными и ответственными. Пусть праздники пройдут ярко, но безопасно — без происшествий и тревог», — отметил Беляев.
Напомним, с 25 декабря до 11 января в Татарстане действует особый противопожарный режим. В соответствии с ним запуск фейерверков допускается только в специально отведенных для этого местах.