В Нижнекамске подготовили две спецплощадки для запуска фейерверков

В Нижнекамске подготовили две специальные площадки для запуска фейерверков. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

Источник: ИА Татар-информ

Так, салюты можно будет запускать на площадках по адресам:

  • проспект Химиков (напротив дома № 86);
  • улица Южная, 4 (напротив магазина «Магнит»).

«Прошу всех соблюдать установленные правила, быть внимательными и ответственными. Пусть праздники пройдут ярко, но безопасно — без происшествий и тревог», — отметил Беляев.

Напомним, с 25 декабря до 11 января в Татарстане действует особый противопожарный режим. В соответствии с ним запуск фейерверков допускается только в специально отведенных для этого местах.