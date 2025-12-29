Ричмонд
За неделю в Иркутской области 22960 жителей заболели ОРВИ

Общая эпидемиологическая ситуация в регионе — стабильная.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшую неделю в Иркутской области 22 960 жителей заболели ОРВИ. Такую статистику приводят в Роспотребнадзоре региона. Из них лабораторные тесты подтвердили диагноз «грипп» у 899 пациентов.

— Несмотря на значительное количество заболевших, общая эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется как стабильная. Показатель находится ниже эпидпорога на 15,1%, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В преддверии новогодних праздников врачи призывают жителей соблюдать меры предосторожности: регулярно мыть руки, проветривать помещения и использовать маски в местах скопления людей. При появлении первых симптомов простуды необходимо срочно обратиться в больницу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре судят руководителей компании, которые скрыли от налогов 3,8 миллиона рублей.