Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, подписал закон, который повышает штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств. Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь штраф для водителей за нарушение правил перевозки детей составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Для самозанятых водителей такси закон устанавливает штраф в размере 50 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел, что приравнивает их к должностным лицам, передает портал опубликования правовых актов.

