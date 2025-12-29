Работа некоторых автобусных маршрутов временно приостановлена в Ялте

Из-за погодных условий в Ялте произошли изменения в работе общественного транспорта. В понедельник, 29 декабря, часть маршрутов была отменена, а часть — скорректирована.
Так, не вышли на маршруты или работают не по схеме автобусы на маршрутах № 1, 12, 25, 18, 21, 136, 137, 20, 135, 24, 133, 8, 17, 102, 102, 132, 21 и троллейбус № 3.
В городе продолжают работать маршруты № 10 и № 18. Маршрут № 10 не заезжает на улицу Найденова, а маршрут № 18 — на улицу Халтурина. Троллейбус № 41 временно следует по маршруту № 1, а троллейбус № 42 не едет к воротам НБС.