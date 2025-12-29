Работа некоторых автобусных маршрутов временно приостановлена в Ялте

В городе продолжают работать маршруты № 10 и № 18. Маршрут № 10 не заезжает на улицу Найденова, а маршрут № 18 — на улицу Халтурина. Троллейбус № 41 временно следует по маршруту № 1, а троллейбус № 42 не едет к воротам НБС.