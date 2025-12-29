Когда нет света, в доме мрачно и тоскливо: Где в Кишиневе не будет электричества — публикуем адреса

О запланированных на 29 декабря отключениях сообщает поставщик услуги.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
М. Басараб, 9/2, 9/3, Н. Димо, 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 32, 32A, 9999, Студенческая, 10, 10/5, 12/3 — с 09:20 до 16:00. Поставщик услуги сообщил о временных отключениях электроэнергии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.
Вот интересная версия декана факультета международных отношений, политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Александра Солкана (далее…).
Глава минсельхоза позорно заявила, что жители Молдовы не хотят покупать отечественные овощи: Еще как, но их на прилавках нет, а государство умыло руки.
Людмила Катлабуга лично проследила за покупателями и пришла к выводу, что наши граждане обходят молдавские овощи стороной (далее…).
Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.
Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).