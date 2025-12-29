Ричмонд
В Омской области активно горят жилые дома, автомобили и хозпостройки

Только за минувшие сутки в регионе случились 9 крупных пожаров, полностью уничтоживших имущество омичей в восьми муниципальных районах.

Источник: Комсомольская правда

Девять крупных пожаров произошло на территории региона за минувшие сутки. В Омской области сгорели жилые дома, автомашины и хозяйственные постройки в восьми муниципальных районах.

Удручающие данные о пожарах за минувшие сутки пришли от омских спасателей. В Азовском районе сгорело неэксплуатируемое строение. В Называевском, Исилькульском и Омском районах исчезли в огне хозяйственные постройки. Большая беда случилось в Большереченском районе — огнем был полностью уничтожен жилой дом. Хозяйственных построек и автомобиля лишилась семья в Горьковском районе. Также жутки пожар произошел в Тарском районе: огнем были уничтожены жилой дом и автомобиль. В Горьковском районе, в селе Серебряном, сгорели хозпостройки, мотоцикл и автомобиль.