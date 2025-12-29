В России хотят ввести период охлаждения на сделки с жильем в 2026 году

В России может появиться «период охлаждения» для сделок с жилой недвижимостью. Соответствующие нормы планируется рассмотреть и ввести в действие уже в 2026 году. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, механизм предполагает, что деньги покупателя будут временно размещаться на специальном депозите, прежде чем перейти к продавцу. Средства будут переводиться напрямую между сторонами сделки, без участия посредников. Эта мера направлена на противодействие мошенническим схемам, в том числе так называемой «схеме Долиной», связанной с последующим оспариванием уже заключенных договоров.
Парламентарий также отметил, что в перспективе аналогичные защитные нормы могут быть распространены и на другие крупные сделки — например, с автомобилями, земельными участками и иным ценным имуществом.
Аксаков подчеркнул, что механизм не требует сложных межведомственных согласований, поэтому изменения могут вступить в силу практически сразу после принятия закона.
