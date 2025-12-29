В России хотят ввести период охлаждения на сделки с жильем в 2026 году

По его словам, механизм предполагает, что деньги покупателя будут временно размещаться на специальном депозите, прежде чем перейти к продавцу. Средства будут переводиться напрямую между сторонами сделки, без участия посредников. Эта мера направлена на противодействие мошенническим схемам, в том числе так называемой «схеме Долиной», связанной с последующим оспариванием уже заключенных договоров.